يشرح المحلل العسكري والعقيد المتقاعد من القوات الجوية الأمريكية، سيدريك لايتون، لـCNN، الاستراتيجية الروسية المحتملة فيما يتعلق بمدينة باخموت الأوكرانية، التي أعلن مسؤولون أوكرانيون أنها أصبحت "هدف روسيا الأول" في الوقت الحالي.

وقال لايتون إن الأوكرانيين "بحاجة إلى حماية الجنود الموجودين في مدينة باخموت. وما يفعله الروس هو أنهم يحاولون محاصرة المنطقة من الشمال والجنوب".

وأضاف: "إذا اجتمع الروس والبيلاروس مرة أخرى وأصبح جيش بيلاروسيا جزءًا من الجيش الروسي، فمن المحتمل أن يفتحوا جبهة أخرى، وقد تحاول هذه الجبهة التحرك ضد كييف مرة أخرى".