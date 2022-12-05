تم وضع ماري أوكونور رئيس شرطة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية في إجازة إدارية بعد أن كشفت لقطات كاميرا شرطي وهي تظهر شارتها وتكشف منصبها قائلة إنها تأمل أن يسمح لها بالذهاب، وذلك بعد توقيف مروري لعربة غولف كان يقودها زوجها وهي برفقته.

يقول مكتب العمدة إن رئيس الشرطة، ماري أوكونور وزوجها قد تم توقيفهما أثناء ركوب عربة غولف على الطريق.

كانت عربة الغولف على طريق عام بدون اللوحات المناسبة.

قامت أوكونور بإعطاء النائب بطاقة العمل الخاصة بها وقالت له: "إذا كنت بحاجة إلى أي شيء، فاتصل بي لأي أمر على الإطلاق".

في حين يقول العمدة في بيان تم نشره : "سنحاسب الجميع مهما كان موقفهم وهذا التصرف غير مقبول. وستخضع أوكونور رئيسة الشرطة للإجراءات القانونية الواجبة وستواجه قواعد التأديب الملائمة".