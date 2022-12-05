في يوم السبت حوالي الساعة 7:30 مساءً، أقلعت طائرة "بايبر شيروكي" ذات المحرك الواحد من مطار "فينسيا ميونيسبل".

وبحلول الساعة 10 صباحًا يوم الأحد، بدأت إدارة الطيران الفيدرالية في سؤال إدارة شرطة فينسيا عن عدم عودة الطائرة إلى المطار الذي أقلعت منه في مدينة سانت بيترسبرغ.

وبدأت أطقم البحث عملياتها في المياه باستخدام القوارب وخفر السواحل من الجو.

وفي حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، وجد المسؤولون طفلاً ميتًا في ما تبقى من تلك الطائرة، على بعد حوالي ثلث ميل من الشاطئ، غرب مطار فينسيا مباشرة.

وقالت الشرطة إنها لا تزال تبحث عن طيار وراكب تعتقد أنهما كانا على متن الطائرة، وعلى بعد 2.5 ميلًا فقط غرب شاطئ فينسيا، وجدت قوارب امرأة تطفو في مياه فينسيا. وأكدت الشرطة أنها كانت على متن تلك الرحلة.