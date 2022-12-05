محطة مترو كييف تحولت لملجأ.. قصف روسي عنيف يستهدف مدن أوكرانيا

يستعد الأوكرانيون لموجة أخرى محتملة من الضربات الصاروخية الروسية بعد أن أطلقت موسكو العنان لقصف مكثف على مدن في أنحاء البلاد. وتحذر كييف من أنها قد تكون البداية فقط.

ودوّت صافرات الإنذار في أنحاء البلاد الاثنين بما في ذلك العاصمة كييف. ولجأ عشرات الأشخاص إلى محطة مترو الأنفاق بالمدينة حيث انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

كما كثفت القوات الروسية هجماتها على المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية، ويقول مسؤولون إن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما في زاباروجيا، وأبلغت مدينتا كريفي ريه وأوديسا عن انقطاع الكهرباء والمياه.