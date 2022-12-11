قامت شرطة مترو العاصمة واشنطن يوم الجمعة بنشر مقطع فيديو لكاميرا مراقبة لعملية إطلاق نار في مركز محطة المترو.

الفيديو يُظهر الوكيل والمشتبه به المزعوم "تروي بولوك" البالغ من العمر 28 عامًا، يدخلان في عراك بالأيدي يوم الأربعاء الماضي.

وبعد لحظات، يدفع بولوك العميل ويسقط كلاهما من المنصة لأسفل مسارات السكة الحديدية.

وعندها قام عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي بإخراج مسدسه وأطلق النار على بولوك الذي قُتل في مكان وقوع الحادثة.

في حين تعرض العميل الفيدرالي لبعض الإصابات ولكن من المتوقع أن يكون بخير.

تسبب إطلاق النار في حالة من الذعر في محطة المترو حيث بدأ الناس بالفرار من المكان.