ذكرت السلطات في الولايات المتحدة وإسكتلندا أن رجلًا ليبيًا متهمًا بالمشاركة في صنع القنبلة التي فجرت رحلة Pan Am Flight رقم 103، فوق مدينة لوكيربي الإسكتلندية في ديسمبر/ كانون الأول عام 1988، محتجزًا الآن لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تتوقع وزارة العدل الأمريكية أن يظهر المريمي لأول مرة أمام المحكمة المحلية في واشنطن في الأيام المقبلة.

ومنذ سنوات، كان الشخص الوحيد الذي أدين في قضية تفجير لوكيربي هو عبدالباسط محمد المقرحي.

ومن المرجح أن تُعيد محاكمة المريمي النظر في جزء من دفاع المقرحي، لا سيما التناقضات المزعومة حول كيفية وصول القنبلة إلى الطائرة.