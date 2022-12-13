يظهر مقطع فيديو مدربًا قتاليًا روسيًا لكتيبة 247 الروسية يناشد حاكم منطقة ستافروبول الروسية لإرسال المزيد من المعدات والإمدادات لجنوده المتدربين، فيما تعمل روسيا على تعبئة قواتها للحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير/ شباط الماضي.

وبينما لم تتمكن CNN من التحقق من مقطع الفيديو بشكل مستقل، قال الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلينغ إن مقطع الفيديو هو مثال آخر على "الفشل الذريع" لروسيا في بناء جيش حديث.

وأضاف: "حقيقة أن هؤلاء الجنود ليس لديهم حتى ضمادات، أو إسعافات أولية! تدل على أن هذا يعني أنهم ربما ليس لديهم أطباء، ولا محطات إسعافات أولية ولا مستشفيات داعمة".