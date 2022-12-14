قال وزير الدفاع لشبكة CNN في مقابلة حصرية إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مزيد من الأسلحة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأشار إلى أنه "عندما يكون لديك حرب لن يكون لديك ما يكفي، فنحن بالتأكيد بحاجة إلى المزيد، خاصة أن أنظمة الدفاع الجوي هي الأولوية الأولى بالنسبة لنا".

وردًا على سؤال المراسل عما إن تم إعطاؤه تفسير لعدم وصول أنظمة الدفاع الصاروخي "باتريوت" بعد، قال الوزير: "إنها مناقشة طويلة مع شركائنا لأنها أنظمة معقدة للغاية ومكلفة. لذلك أعتقد أن باتريوت سيكون أيضًا في ساحة المعركة، لكن في المرحلة التالية".