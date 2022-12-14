من اتهامات منظمات حقوقية للفيفا بـ"تضليل" العالم بشأن انتهاكات بحق العمال المهاجرين في مونديال قطر، ودعوة قائد روسي إلى استخدام الأسلحة النووية للانتصار في حرب أوكرانيا، ومشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون لحظر "تيك توك"، وصولا إلى إعلان الشيخ محمد بن راشد تلقي أول رسالة من "المستكشف راشد"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

منظمات حقوقية تتهم الفيفا بـ"تضليل" العالم بشأن انتهاكات بحق العمال المهاجرين في مونديال قطر

اتهمت منظمات حقوقية، يوم الاثنين، الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بـ"تضليل" العالم بشأن حدوث انتهاكات للعمال المهاجرين في بطولة كأس العالم بقطر.

قائد روسي يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية للانتصار في حرب أوكرانيا

ظهر ألكسندر خوداكوفسكي، قائد ميليشيا روسية في دونيتسك، على التلفزيون الرسمي الروسي للدعوة إلى استخدام الأسلحة النووية، قائلًا: "ندرك أن مواردنا بالطبع لها حدودها وأن دوامة التصعيد التالية لا يمكن إلا أن تكون واحدة، وهي بالأسلحة النووية".

مشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة

أعلن السناتور الجمهوري ماركو روبيو عن تشريع مدعوم من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وسط مخاوف أمريكية من إمكانية استخدام التطبيق في التجسس على الأمريكيين.

محمد بن راشد يعلن تلقي أول رسالة فضائية من "المستكشف راشد"

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، تلقي مركز الفضاء بالخوانيج أول رسالة من "المستكشف راشد"، بعد أيام قليلة من إطلاقه بهدف الهبوط على سطح القمر.

ملكة جمال كرواتيا السابقة بآخر صورة قبل خسارة منتخب بلادها من الأرجنتين وسط تفاعل

نشرت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة صورة لها، مساء الثلاثاء، قبل مباراة منتخب بلادها مع الارجنتين ضمن بطولة كأس العالم بقطر 2022.