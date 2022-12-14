من اتهامات منظمات حقوقية للفيفا بـ"تضليل" العالم بشأن انتهاكات بحق العمال المهاجرين في مونديال قطر، ودعوة قائد روسي إلى استخدام الأسلحة النووية للانتصار في حرب أوكرانيا، ومشرعون أمريكيون يقدمون مشروع قانون لحظر "تيك توك"، وصولا إلى إعلان الشيخ محمد بن راشد تلقي أول رسالة من "المستكشف راشد"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
ظهر ألكسندر خوداكوفسكي، قائد ميليشيا روسية في دونيتسك، على التلفزيون الرسمي الروسي للدعوة إلى استخدام الأسلحة النووية، قائلًا: "ندرك أن مواردنا بالطبع لها حدودها وأن دوامة التصعيد التالية لا يمكن إلا أن تكون واحدة، وهي بالأسلحة النووية".
أعلن السناتور الجمهوري ماركو روبيو عن تشريع مدعوم من أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وسط مخاوف أمريكية من إمكانية استخدام التطبيق في التجسس على الأمريكيين.