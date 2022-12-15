تزايد القلق في الفترة الأخيرة على الحدود الأوكرانية مع جارتها غير الودودة “بيلاروسيا” بشأن قيام القوات الروسية والبيلاروسية مرة أخرى بتجميع القوات وإجراء تدريبات قتالية مشتركة لاحتمال غزو مجددًا من حدود بيلاروسيا هذه المرة.

حيث قال وزير الدفاع أوليسكي ريزنيكوف لشبكة CNN إن أوكرانيا تستعد في حالة غزو الروس من بيلاروسيا.

ويضيف أنهم بحاجة ماسة إلى المزيد من الأسلحة والأنظمة المضادة للدبابات والدفاع الصاروخي الأكثر تقدمًا.

عندما وصلت القافلة الروسية الأولى وكان قوامها آنذاك حوالي 30 ألف روسي في شهر فبراير الماضي، كان الأوكرانيون غير مستعدين لهم وكان عددهم (الروس) يفوق 6/1.

أما الآن فإن الجنود الأوكرانيين يتحصنون في الخنادق، في انتظار كل ما يأتي على الطريق.

وفي تقرير ويل ريبلي مراسل CNN على الحدود الأوكرانية البيلاروسية المزيد عن التفاصيل.