يمكن لنظام الدفاع الصاروخي “باتريوت” أن يساعد في حماية أوكرانيا من أفضل صواريخ روسيا.

أوكرانيا التي تعرضت بنيتها التحتية وشبكة الكهرباء لضربات صاروخية روسية، وأحيانًا ما يصل إلى 100 صاروخ كان يتم إطلاقه يوميًا، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين.

لكنها مكلفة وتتطلب التدريب وروسيا تصفها بأنها استفزازية.

فقد يكلف نشر بطارية واحدة مع ما يصل إلى 8 قاذفات بالإضافة إلى توجيه الرادار 400 مليون دولار، بالإضافة إلى 250 مليون للمجموعة الأولى المكونة من 60 صاروخًا، و4 ملايين لكل صاروخ بعد ذلك، وفقًا لمحللين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

ويتخوف الخبراء من أن الصواريخ نفسها قد تقع في أيدي الروس الذين سيحاولون بعد ذلك إجراء هندسة عكسية لها.