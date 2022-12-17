تقول لورين هيوز إن صديقها السابق طاردها باستخدام جهاز "أبل اير تاغ" ، وهو جهاز يهدف إلى مساعدة مستخدمي نظام "IOS" على تتبع متعلقاتهم الشخصية

وتقاضي هيوز الآن شركة "أبل" كجزء من دعوى قضائية جماعية محتملة تسعى من خلالها للحصول على تعويضات مالية غير محددة وردع شركة "أبل" عن الانخراط فيما تسميه "سوء السلوك في المستقبل".



ولم ترد شركة "أبل" على طلبنا للتعليق على هذه الحالة المحددة ، لكنها قالت سابقًا: "تم تصميم "أبل اير تاغ" لمساعدة الأشخاص في تحديد ممتلكاتهم الشخصية ، وليس لتتبع الأشخاص أو ممتلكات شخص آخر ، ونحن ندين بأقوى العبارات الممكنة أي استخدام ضار لمنتجاتنا. "في وقت سابق من هذا العام ، أضافت الشركة المزيد من الإجراءات الوقائية للحد من التتبع غير المرغوب فيه ، مثل تنبيه مستخدمي نظام "IOS" عاجلاً وبصوت أعلى في حالة الاشتباه في أن الجهاز يتتبع شخصًا ما.