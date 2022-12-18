تحدث رئيس جامعة بيردو الشمالية الغربية، توماس كيون، بعبارات عنصرية أدلى بها خلال خطاب الافتتاح.

حيث كان الرئيس يتابع المتحدث الرئيسي الذي أشار إلى استخدام "لغات مختلقة" لأحفاده عدة مرات في خطابه، والتي لم تشير إلى الآسيويين، بل هي عبارات من العدم.

واعتذر رئيس الجامعة بعد أربعة أيام قائلًا: "لقد قدمت تعليقًا مسيئًا وغير مهذب. أنا أعتذر حقًا لردي غير المخطط له على متحدث آخر، لأن كلماتي تسببت في الارتباك والألم والغضب".

وأشار إلى أنه لم يقصد أن "يكون مؤذياً" مضيفا أن "تعليقاتي لا تعكس قيمي الشخصية أو قيمنا المؤسسية ".