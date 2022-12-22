"هذا أسوأ كابوس لبوتين".. ما الذي قصده مذيع CNN بعد خطاب زيلينسكي؟

رد مذيعا CNN، جيك تابر وجيم شوتو، على خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الكونغرس الأمريكي، حيث تم استقباله بتصفيق حار.

وقال تابر عقب خطاب زيلينسكي: "يجب أن أقول يا جيم أن أحد الأمور التي لاحظتها أثناء رؤية هذا الخطاب هي أن هذا أسوأ كابوس لفلاديمير بوتين. لقد كان يعتقد أن هذه الحرب ستنتهي خلال 24 ساعة، لقد كان يعتقد أن زيلينسكي سيتم التخلي عنه وسيكون قد قتل الآن، وبدلاً من ذلك، فإن زيلينسكي هو شخصية مجلة "تايم" للعام وتم تكريمه كبطل من قبل مجموعة من مجلسي النواب والشيوخ.

وأردف بالقول: "ليس لدي الكثير من التعاطف مع فلاديمير بوتين في أي يوم، ولكنه لا يمر بليلة سعيدة".

من جانبه، قال شوتو إن المقارنات التي قام بها زيلينسكي لم تكن محض مصادفة، مؤكدًا أن ذلك كان "لجذب الجمهور إلى جانبه".