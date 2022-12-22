أثناء إلقاء خطابه أمام الكونغرس، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي النقاب عن العلم الأوكراني الذي أعطاه إياه المقاتلون على خط المواجهة في اليوم السابق لرحلته إلى الولايات المتحدة.

وقال زيلينسكي في كلمته: "عندما كنت في بخموت بالأمس، قدم لي أبطالنا هناك علمًا، علم معركة، علم أولئك الذين يدافعون عن أوكرانيا وأوروبا والعالم على حساب أرواحهم. طلبوا مني جلب هذا العلم إليكم، إلى الكونغرس الأمريكي، إلى مجلسي النواب والشيوخ، اللذين قد تحمي قراراتهما ملايين الأشخاص".

وأضاف: "لذا، اتخذوا هذه القرارات، أبقوا هذا العلم معكم أيها السيدات والسادة. هذا العلم رمز لنصرنا في هذه الحرب. نقف ونقاتل وسوف ننتصر لأننا متحدون، أوكرانيا وأمريكا والعالم الحر بأكمله".

واختتم زيلينسكي كلمته بالقول: "لدي شيء أخير لأقوله. شكرًا لكم. حفظ الله قواتنا الشجاعة وشعبنا، بارك الله الولايات المتحدة للأبد، عيد ميلاد سعيد وسنة جديدة سعيدة محفوفة بالنصر".