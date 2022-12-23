يظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية وزير الدفاع، سيرجي شويغو، على الخطوط الأمامية في أوكرانيا وهو يطمئن الجنود ويطالبهم بـ"البقاء هادئين" لأن "كل شيء على ما يرام".

وفي حديثه، قال شويغو للجنود: "لا تقلقوا، ابقوا هادئين، كل شيء على ما يرام، كل شيء على ما يرام، ابقوا هادئين"، على حد تعبيره.

وفي بخموت، لا يزال الأوكرانيون متَحدِّين مع استمرار القتال الكثيف في الضواحي، حيث لا تزال القوات الروسية تقصف المدينة كما كانت تفعل ذلك منذ شهور الآن، الأمر الذي يقود معظم سكانها البالغ عددهم 70 ألفًا بعيدًا.

بقي عدد قليل فقط من الناس، مغامرين بحياتهم. يجتمعون في الملاجئ الجوفية. تتوفر لطاقة والمياه والتدفئة في محطات المساعدة فقط، كما أن هناك وايفاي - فرصة للاتصال بالعائلة وتناول المشروبات الدافئة.

من جانبه، سافر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، قائلًا أمام أعضاء الكونغرس: "للتأكد من أن بخموت ليست مجرد قوة تعيق عودة الجيش الروسي، ولكن لانسحاب الجيش الروسي تمامًا، فإن المزيد من المدافع والقذائف مطلوبة".

كما شكر الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة على دعمها وقرار توريد المزيد من الصواريخ المتقدمة المضادة للطائرات، مضيفًا: "إذا أوقفت صواريخ الباتريوت الخاصة بكم الإرهاب الروسي ضد مدننا، فسوف يسمح ذلك للأوكرانيين بالعمل على أكمل وجه للدفاع عن حريتنا".

ويبدو أن زيلينسكي ينهي العام في مستوى عال، مع توقع الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية، ولكن ليس هناك مهلة في الجبهة الأمامية، وليس هناك سبب للاحتفال.