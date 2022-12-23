يواجه الملايين من الأشخاص في الولايات المتحدة ذروة ما تصفها خدمة الأرصاد الجوية الوطنية بـ"ظاهرة تحدث مرة في العمر"، بينما يترقبها آخرون.

الأجواء القطب شمالية تؤثر على أكثر من 105 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، في حين أن تنبيهات الأجواء الشتوية تنتشر من الساحل إلى الآخر بسبب الثلوج والظروف الجليدية.

البرد الخطير وضع أكثر من 150 مليون شخص، أو ما يقرب من نصف سكان الولايات المتحدة، تحت تحذيرات الطقس البارد، مع وصول درجات حرارة أدنى من الصفر إلى جنوب تكساس حتى.

ومن المتوقع تساقط أكثر من إنش من الثلوج في الغرب الأوسط وسط أجواء عاصفة، في حين أن شلالات داكوتا الشمالية الشهيرة تجمدت.

أما في بعض أنحاء كانساس، فقد أبلغت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية عن درجات حرارة بسبب الرياح تصل إلى 30 تحت الصفر. ومن المتوقع أن يستمر البرد هناك، وفي السهول، حتى عطلة نهاية الأسبوع لعيد الميلاد، ما قد يجعله أبرد عيد ميلاد هناك منذ 40 عامًا تقريبًا.

كما أن مخاطر الطقس تؤدي إلى إغلاق الطرق في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة، وتدني مجال الرؤية يصعب عملية استجابة فرق الطوارئ.

وفي كولورادو، يحاول العاملون في مجال التوعية تقديم المساعدة وإبقاء الناس دافئين، كما أن هناك حافلات لنقل الناس إلى الملاجئ في مدرّج دنفر للبقاء بعيدًا عن البرد القارس.