استخدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة "حرب" للإشارة إلى الصراع في أوكرانيا، وهي المرة الأولى التي يخرج فيها علنًا عن وصفه المصمم بعناية لغزو موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة" بعد 10 أشهر من بدايته.

وشرحت المتعاونة مع شبكة CNN ومساعد البروفيسود في جامعة جورجتاون، جيل داويرتي، الأهمية وراء ذلك، قائلة: "كنت مصدومة حقًا عندما رأيت ذلك"،

وأشارت داويرتي إلى أن ما قاله بوتين "قد تكون زلة لسان، لكن هناك فكرة أخرى قائمة بأن الخطاب الصادر عن الكرملين قد تغير بعض الشيء، حيث يتحدثون الآن عن نهاية العملية لإصلاح أوكرانيا، وأنهم يخوضون الآن حربًا وجودية ضد العالم، ويجب أن أقول ضد الناتو والغرب"، حسبما قالت.

وتابعت بالقول: "أعتقد أنه عندما تصل إلى تلك النقطة، فمن غير المتوقع أن تقول إنها لا تزال مجرد “عملية عسكرية خاصة”. لكن، من يدري؟ يجب أن نطرح هذا السؤال على الرئيس بوتين، أليس كذلك؟".