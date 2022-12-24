حذرت السلطات الأوكرانية يوم الجمعة من أن روسيا ستكثف قصفها للأجزاء المحررة من مدينة خيرسون.

وكان هذا هجومًا مميتًا بشكل خاص والذي ضرب صباح يوم السبت، في بداية موسم الأعياد في وسط مدينة خيرسون، تلك المدينة نفسها التي استعادتها أوكرانيا من الاحتلال الروسي في منتصف شهر نوفمبر الماضي.

وقد نشر مكتب الرئيس زيلينسكي، سلسلة من اللقطات تُظهر ما حدث بعد ذلك.

قال الرئيس الأوكراني في برقية له، إن الهجوم لم يكن حربًا وفقًا للقواعد المحددة، ولكن كان "القتل من أجل التخويف والمتعة".

ويُذكر أن الرئيس الأوكراني قد نجح في رحلته التاريخية إلى واشنطن في تأمين نظام صواريخ باتريوت، ونظام دفاع جوي أكثر تقدمًا.