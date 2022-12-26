يقول سكان منطقة Northeast Eighth Court الذي يقع على شاطئ مدينة بومبانو في ولاية فلوريدا الأمريكية إن المنطقة هادئة وآمنة ورائعة.

ولكن هذا قبل أن تقع حادثة محاولة فتاة مراهقة ذات 14 عامًا كانت تمشي رفقة فتاتين أخرتين في الشارع الذي يؤدي إلى حي السكن.

يقول المحققون إن الرجل كان يركب دراجته وعندما اقترب من الفتيات وبدأ بالكلام، فرت فتاتان من المكان بينما بقيت الأخير تواصل سيرها.

وعندما عرفت بأن الشخص بدأ يتبعها حاولت الهرب منه.

قام الرجل بسد طريق الفتاة وأمسكها من غطاء رأسها وطلب منها الركوب على دراجته.

قامت الفتاة بالصراخ ونجحت في النهاية بالفرار منه.

يأمل أهل المنطقة بأن يتم القبض على الرجل لأن الأمر بات خارجًا عن المألوف وسيء بما فيه الكفاية.

وفي تقرير نيكول لينسالاتا مراسلة محطة WSVN الإخبارية التفاصيل عن الحادثة.