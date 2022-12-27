قُتل ثلاثة جنود روس بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية طائرة بدون طيار أوكرانية أثناء اقترابها من مطار عسكري في ساراتوف أوبلاست بروسيا. ويشرح الجنرال المتقاعد، مارك هيرتلنغ، لـCNN ما يعنيه ذلك بالنسبة للحرب.

قال الجنرال أن القاعدة الجوية Engles-2 "تتمتع بنقاط أهمية"، مشيرًا إلى أنها كانت "هدفًا عمليًا فعالًا مرتين للجيش الأوكراني حتى الآن".

وأضاف أن Engles-2 "هي قاعدة جوية لطائرة TU-160، وهي تسمى قاذفة النيران العكسية، وهذه الطائرة لديها القدرة على المواجهة وقادرة على إطلاق صواريخ Cruise متعددة. هذه هي الصواريخ التي تم إطلاقها من خارج أراضي أوكرانيا للتأثير على البنية التحتية داخل أوكرانيا. وهذا هو سبب استهداف أوكرانيا لها".