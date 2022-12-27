"ما زالوا في التسعينيات".. طالبان تستمر في تدمير حقوق وحريات المرأة

صدرت أوامر للمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء أفغانستان بمنع الموظفات من القدوم إلى العمل بشكل فوري، وهو قرار اتخذته حركة طالبان ردًا على ما وصفته بـ"انتهاكات القيم الإسلامية" للحركة.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن، عبر حسابه على تويتر، إنه يشعر بقلق شديد، وحذر من أن القرار قد يعطل المساعدة المنقذة لحياة الملايين في أفغانستان.

وسارع مسؤولو طالبان في الرد، مطالبين الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأفغانستان.

والآن، يتضاءل الأمل في أفغانستان مع استمرار طالبان في تدمير حقوق وحريات المرأة التي اكتسبتها بصعوبة خلال العقدين الماضيين.