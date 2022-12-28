أصدر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تحذيرًا قائلا: "يجب على أوكرانيا أن تخضع لمطالب روسيا، بما في ذلك التخلي عن الأراضي الأوكرانية المحتلة، وإلا فإن الجيش الروسي سيتولى زمام الأمور بنفسه".

ورد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن "ذلك لن يحدث". حيث يتعهد زيلينسكي باستعادة جميع الأراضي الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها من قبل روسيا.

كما يصف وزير الطاقة الأوكراني الوضع في جميع أنحاء بلاده بأنه صعب للغاية، فقد تركت الهجمات الروسية أوكرانيا تعاني من عجز في الطاقة، وغير قادرة على تلبية احتياجات الطاقة الأساسية للبلاد.