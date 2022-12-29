لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم في حريق بفندق وكازينو غراند دايموند في مدينة بويبت في مقاطعة بانتاي مينشي الجنوبية في كمبوديا، على الجانب الآخر من الحدود مع تايلاند، وفقًا لمسؤولي الإنقاذ التايلانديين.

قال شاهد العيان بيربان سريساكورن من مؤسسة أرانيابراتيت للإنقاذ وهو عامل إنقاذ لشبكة CNN إنه رأى أشخاصًا يقفزون من مبنى الفندق بينما النيران تشتعل فيه.

يقول سريساكورن رجل الإنقاذ، رأى المبنى وقد فقد التيار الكهربائي ورأى الأنوار تنطفئ ثم استخدم فريقه الأضواء الكاشفة لمحاولة تحديد الأشخاص الذين يحاولون القفز.

تم استدعاء عمال الإنقاذ التايلانديين إلى كمبوديا مساء الأربعاء على المستوى المحلي للمساعدة لمكافحة الحريق.

وقال باتشارين ثاينثونج، قائد فريق الإنقاذ التايلاندي، لشبكة CNN إن عدد القتلى قد يرتفع أكثر حيث لا تزال المباني قيد البحث.