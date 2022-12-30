تدحرجت على مياه متجمدة.. انزلاق طائرة نحو منزل بسبب الرياح القوية

في حادثة قد لا تشاهد كل يوم، تفاجأ رجل يدعى ريك لونغ بطائرة تنزلق نحو منزل صديقه أثناء تواجده بداخله، بعد أن جرفتها الرياح القوية إلى بحيرة “واسيلا ليك” المتجمدة في مدينة ماتانوسكا-سوسيتنا بولاية ألاسكا الأمريكية، ولا يزال من الممكن رؤية بقايا الفوضى التي خلفتها العاصفة في المنطقة.

وقال بيان صادر عن إدارة السلامة العامة أرسل إلينا بعد ظهر اليوم: “إذا لم تكن هناك نية للطيران، وكان مجرد حدث بسبب الرياح مثل هذا أثناء توقف الطائرة، فلن يشارك أي من إدارة الطيران الفيدرالية ولا المجلس الوطني لسلامة النقل في ذلك”

