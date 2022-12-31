يشرح القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي السابق الجنرال المتقاعد، ويسلي كلارك، عن العلاقة الاستراتيجية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ خلال الحرب الروسية في أوكرانيا.

قال كلارك إن روسيا والصين "خصصوا تحالفًا استراتيجيًا قبل أن تبدأ الحرب فعليًا في عام 2022"، مشيرًا إلى أن الصين "لم تكن مقبلة جدًا، فهم يفهمون قوة العقوبات، كما أنهم ينظرون إلى روسيا كحليف خاسر، ولا يريدون الخوض في ذلك".

وأضاف قائلًا أن الصين "يحبون التكنولوجيا الروسية، ويريدون الحصول على الهيدروكربونات بالتأكيد، لكن الشي الذي لا يريده شي جينبينغ بالفعل هو اتحاد سوفياتي معاد بناؤه بقوة فائقة على حدود الصين".