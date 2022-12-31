إنقاذ 4 أشخاص بعد سقوط مروحية بأمريكا.. لكن من المنقذ؟

ساعد لاعب الوسط لفريق Bucs لكرة القدم الأمريكية، بلين غابيرت، في إنقاذ أربعة أشخاص كانوا في مروحية (هليكوبتر) تحطمت في تامبا، قبالة جزيرة ديفيس بولاية فلوريدا.

حيث كان الأربعة في جولة بالمروحية، ثم تحطمت المروحية بعد أن حدث بها عطل، بالقرب من جزيرة ديفيس، ولم يصب أي منهم بجروح.

يقول أحد الركاب، هانتر هاب :"إنه مثل تلك الأفلام، حيث يملأ الماء الغرفة ببطء وأنت تأخذ نفسك الأخير من أعلى فقاعة هواء وأنت تعلم أن هذا كان آخر نفس ستتمكن من استنشاقه حتى تعود إلى السطح"، مشيرًا إلى أنه اعتقد أنه سيموت "داخل المروحية".