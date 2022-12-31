اتُهم جاستن ستيتسون وهو ضابط شرطة سابق في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية بارتكاب جناية اعتداء بضرب رجل خلال احتجاجات على مقتل جورج فلويد.

أصاب الضباط، ستولينز في صدره بعد إطلاقهم أعيرة نارية مطاطية عليه، ورد ستولينز بإطلاق 3 طلقات سريعة من مسدس سُمح له بحمله.

عندما هرع إليه الضباط، أدرك ستولينز أنهم من رجال الشرطة، فقام بالانبطاح أرضًا وألقى بمسدسه.

أدى الضرب إلى إصابة ستولينز بتمزق في العين.

ووجهت إليه لاحقًا تهمة الشروع في القتل، ولكن بعد الإدلاء بشهادته كانت طلقاته دفاعًا عن النفس، وتمت تبرئة ستولينز.

ولدى ديفيد شومان من محطة WCCO الإخبارية المزيد من التفاصيل.