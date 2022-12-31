توب 5: وفاة بابا الفاتيكان السابق.. وضربات روسية كثيفة على أوكرانيا

من إعلان موعد عقد قران ولي العهد الأردني والسعودية رجوة آل سيف، وانفجارات وضربات روسية على أوكرانيا، ووفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر، مرورًا بإغلاق أسواق التداول أسوأ عام لها منذ 2008، وصولا إلى تعليق رئيس النصر السعودي على التعاقد مع كريستيانو رونالدو... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن الديوان الملكي الأردني، السبت، موعد زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطيبته السعودية، رجوة خالد ال سيف في الأول من حزيران 2023.

قال رئيس بلدية كييف الأوكراني، فيتالي كليتشكو، في بيان بثته قناته الرسمية على تليغرام، إن الانفجارات أدت إلى مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 20 آخرين بجروح في العاصمة الأوكرانية كييف، السبت.

أعلن الفاتيكان، السبت، وفاة البابا السابق بنديكت السادس عشر، الساعة 9:34 صباح اليوم، عن عمر يناهز 95 عاما.

ودّعت وول ستريت العام 2022، الجمعة (آخر يوم بتداولات العام) في حين يفضل معظم المستثمرين نسيان ما شهدوه بعد تراجع المؤشرات الثلاثة الرئيسية، الجمعة، مسجلة أسوأ عام لها منذ عام 2008 منهية سلسلة انتصارات ومكاسب استمرت 3 سنوات.

أكد مسلّي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، على أهمية التعاقد مع اللاعب كريستيانو رونالدو، لمدة موسمين، وحتّى عام 2025.