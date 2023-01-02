ما هي خطوات بوتين القادمة في أوكرانيا؟ محلل عسكري يوضح لـCNN

يتوقع المحلل العسكري الجنرال الأمريكي المتقاعد من القوات الجوية، سيدريك لايتون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيضاعف الهجمات على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا على أمل الوصول إلى الجمود في الحرب.

وقال الجنرال: "سترون أيضًا تصعيدًا ربما لتحريك القوات الروسية إلى الأمام قليلاً في مناطق دونباس في الجزء الشرقي من البلاد، التي فقد الروس السيطرة عليها أو لم يسيطروا عليها بالكامل حتى هذه المرحلة".

وأشار إلى أن "الأوكرانيين لديهم الكثير من الزخم من جانبهم، كما لديهم القدرة على استخدام الإمدادات اللوجستية الخاصة بهم بشكل أفضل بكثير من الروس".

وتابع بالقول: "لذلك سيواجه الروس بعض الصعوبات الكبيرة في محاولة الوصول إلى أهدافهم الحربية".