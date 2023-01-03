وثقت كاميرات عدة لسيارات الشرطة حوادث تعتبر غريبة نوعًا ما عند بعض الناس، لكنها الحوادث نفسها التي تتكرر عندهم في كل سنة حتى لو كانت بداية السنة جديدة.

حيث وصلت إحدى مطاردات الشرطة إلى نهاية مفاجئة وسريالية، وذلك عندما حاول سائق التهرب بعد صدمه مبنى.

ولكن قاد الشرطة في مطاردة قصيرة ليصطدم بشاحنة للبريد ويعلق تحتها.

تم التقاط حادث آخر لسيارة تتقلب في الهواء بينما كان سائقها يقود تحت تأثير الكحول.

ولكن المثير للدهشة أن السائق لم يصب بجروح خطيرة في حادث التحطم وتم اعتقاله.

وحادث جديد آخر تم التقاطه بكاميرا سيارة ضابط عند حدوث اصطدام محتمل في أوهايو، كاد أن يطيح بشرطي، بعد أن اصطدمت شاحنة بسيارة دورية الشرطة، لكن لحسن الحظ أن الضابط وسائق الشاحنة كانا سالمين.

لكن تم مخالفة السائق للفشل في السيطرة على شاحنته.