ساعدت قوة بعض المارة الغرباء وضباط الشرطة المتواجدين في رفع سيارة عن رجل كان محاصرا تحتها.

وقعت الحادثة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بينما كانت الشرطة تطارد مشتبها به قام بسرقة سيارة وخلال المطاردة ترك السيارة لتكمل طريقها وتصطدم براكب دراجة وتحاصره أسفلها.

وفي حادثة أخرى، نشرت الشرطة في شمال ولاية نيويورك الأمريكية صورا تطلب مساعدة الجمهور في العثور على رجل اقتحم مدرسة خلال عاصفة ثلجية تاركًا رسالة يعتذر فيها عن الاقتحام وبمراجعة كاميرات المراقبة تبين أنه حافظ بذلك على حياة 10 أشخاص.

وأكدت الشرطة لاحقا أنها اتصلت به وشكرته على بطولته.