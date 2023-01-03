أفادت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، دعا إلى "زيادة هائلة" في ترسانة بلاده من الأسلحة النووية ردًا على ما يزعم أنها تهديدات من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقال توماس كاراكو، من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: "هذه مشكلة كبيرة جدًا، لنفترض أن لديه عشرات الأسلحة النووية في الوقت الحالي، واستمراره في بناء تلك القاعدة يمثل تحديًا".

وفي الأيام الأخيرة، تفاخر كيم جونغ أون أيضًا بهذا السلاح الجديد المشؤوم، ما تسميه وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية "قاذفة صواريخ متعددة فائقة الضخامة" في البلاد، التي يزعم نظام كيم أن القاذفة يمكنها تحميل رؤوس حربية نووية تكتيكية ووضع كوريا الجنوبية بأكملها في نطاقها.