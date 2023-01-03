"ضربات أكثر دموية".. هجوم أوكراني تسبب في مقتل كثير من الجنود الروس

يبدو أن ضربة أوكرانية، على ما يبدو في شرقي أوكرانيا التي تحتلها روسيا، قتلت عددًا كبيرًا من القوات الروسية الموجودة بجوار مخزن للذخيرة، وفقًا للجيش الأوكراني ومدونين عسكريين موالين لروسيا ومسؤولين سابقين.

قالت موسكو إن 63 قتلوا، لكن الأوكرانيين زعموا أن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير. ولا يمكن لـ CNN أن تؤكد بشكل مستقل عدد القتلى الروس أو الأسلحة المستخدمة في الهجمات.

وقال رئيس حزب A Just Russia: "إن السلطات العليا عليها أن تتحمل المسؤولية القانونية لحقيقة أن الكثير من جنود الاندفاع كانوا في مبنى غير محمي وبدون أي شكل من أشكال الدفاعات الجوية".