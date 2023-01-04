نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو قال إنه يُظهر تدمير مستودع ذخيرة روسي في سفاتوف، وهي مركز استراتيجي في منطقة لوغانسك الشرقية، التي تحتلها روسيا.

فيما يتوعد القادة العسكريون الأوكرانيون بمزيد من الهجمات على أهداف روسية.

وقد قال المسؤولون إنهم يتحسنون في تحديد مواقع العدو.

في الوقت الذي تقول فيه وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا تمكنت من استهداف ثكنة عسكرية في منطقة دونيتسك لأن الجنود الروس كانوا يستخدمون هواتفهم المحمولة.

وقد أضافت إن عدد القتلى في الهجوم 89 شخصًا، لكن أوكرانيا تقدر عدد القتلى بالمئات.