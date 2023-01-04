قالت السلطات إن براين كوهبيرغر، المتهم بقتل أربعة طلاب جامعيين في أيداهو، أوقفته سلطات إنفاذ القانون مرتين أثناء قيادته لسيارة هيونداي إلنترا بيضاء في 15 ديسمبر الماضي.

حدث ذلك حوالي الساعة 10:41 صباحًا، حيث أوقف ضابط من مكتب شرطة مقاطعة هانكوك وتم التعرف على الراكب على أنه كوهبيرغر وبرفقته والده، وفقًا لمكتب العمدة.

في الساعة 10:50 صباحًا، أوقفت شرطة ولاية إنديانا أيضًا كوهبيرغر، حسبما ذكرت شرطة الولاية في بيان.

وفي كلا الحالتين اكتفت الشرطة بتوجيه تحذير شفهي له.

قالت شرطة الولاية إنه في وقت وقوع الحادثة، كان النظام الذي تستخدمه شرطة الولاية لتوثيق نشاطها تحت “الصيانة الروتينية” وغير متاح للاستخدام.