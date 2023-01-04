نشر الجيش الأوكراني مقطع فيديو زعم أنه يظهر تدمير مستودع ذخيرة روسي في سفاتوف، وهو مركز استراتيجي في منطقة لوغانسك الشرقية.

وقام ديفيد باتلر، ضابط جيش بريطاني متقاعد وخبير في الأسلحة الإشعاعية، بتوضيح بسيط لمساعدتنا على فهم الاتهامات الروسية.

كما قام مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بزيارة المواقع التي زعمت روسيا أن بإمكانها صنع قنبلة قذرة فيها بأوكرانيا، ولم يجدوا شيئًا مريبًا.

ورغم ذلك، لا تزال هناك مخاوف لدى الغرب من استمرار روسيا في استخدام ذلك كحُجة للتصعيد، خاصة بعد الخسائر والتراجعات الأخيرة.