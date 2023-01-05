مقدمة: تم إنقاذ أكثر من 180 شخصًا من لاجئي الروهينغا المسلمين الأسبوع الماضي في إندونيسيا بعد أن انجرفوا في البحر لأكثر من شهر، في قارب تعطل محركه وتاه في عرض البحر، دون طعام أو ماء أو دواء.

كان اللاجئون يحاولون القيام برحلة غادرت من مخيمات اللاجئين في بنغلاديش، حيث أقاموا منذ فرارهم من حملة القتل الوحشية التي شنها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا.

مات أكثر من عشرين قبل العثور على قاربهم، وتتحدث باولا هانكوك مراسلة CNN مع بعض الناجين من المأساة والذين وصفوا رحلتهم بالمروعة.

ونود تحذير المشاهدين من أن بعض المشاهد قد تكون صادمة.