تسببت سيارة مسرعة بشكل عال بالاصطدام بجدار مركز للطفولة في ولاية يوتاه الأمريكية وذلك بعد تخطيها تلة لمواقف السيارات والاستمرار لينتهي بها المطاف باختراق جدار المبنى.

بعد حادثة الاصطدام القوي، خرج 3 أشخاص من السيارة وهم على قيد الحياة، ولكن لم يكونوا مدركين لما تسببوا به من الضرر.

يقدم مركز الطفولة ذلك خدمات استقبال الأطفال حتى عمر 3 سنوات من الأسر التي تعاني الفقر.

وباتت الآن مغلقة بسبب الحادثة إلى حين التأكد من قبل مقييم الحالة الآمنة لهيكل المبنى قبل استقبال أطفال من جديد.

تعتقد الشرطة أن السائق كان يقود سيارته في حالة سكر جراء قوة الاصطدام تلك.