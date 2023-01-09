احتفل أوكرانيون بـ"الكريسماس" (عيد الميلاد) الأرثوذكسي في ظل ظروف الحرب المستمرة، حيث لم تتوقف المدافع والهجمات، رغم إعلان روسيا عن قرار بوقف إطلاق النار من جانبها.

وظهرت متطوعة تدعى تاتيانا وهي تحاول رفع الروح المعنوية للأوكرانيين قائلة: "نتمنى لكم صحة جيدة وسلام وازدهار وكل توفيق".

وقالت الدكتورة إيلينا مولشانوفا معبرة عن حزنها: "إنني أشعر بالألم لأنني لا أستطيع أن أكون مع عائلتي، لا أستطيع الجلوس مع والدتي وابنتي على الطاولة نفسها".

وأقام القساوسة قداسًا بأمان نسبي داخل قبو كنيسة "جميع القديسين".