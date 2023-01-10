قُتل لاجئ أفغاني، أصبح مواطنًا أمريكيًا للتو، برصاصة قاتلة أثناء عمله كسائق لشركة Uber في مدينة دورهام بولاية كارولينا الشمالية، وفقًا لعائلته.

ولد آينزورغال توتاخيل في أفغانستان، لكنه عمل هناك لمساعدة الأمريكيين. يقول ابن عمه، يوسف مانغال، إن توتاخيل عمل في الترجمة والخدمات اللوجستية لمدة سبع سنوات للقوات الأمريكية.

وقال مانغال: "إنه أمر خطير للغاية بالنسبة لأولئك الذين يعملون مع قوات الولايات المتحدة، وتستهدف طالبان هؤلاء الناس بسهولة".

وأضاف قائلًا: "لم نتوقع قتله، لأننا اعتقدنا أن أمريكا أكثر أمانًا من أفغانستان".