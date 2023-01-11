تركز القوات الروسية اهتمامها على مدينة سوليدار شرقي أوكرانيا، التي تعتبر مهمة من الناحية الاستراتيجية للاستيلاء في نهاية المطاف على باخموت بعيدًا عن محيط المدينة من الشمال، وتعطيل خطوط الاتصال الأوكرانية.

وفقًا لمسؤولين أوكرانيين، هُدمت أسوار مدينة سوليدار بالكامل تقريبًا، وتناثر الحطام في شوارعها بينما يقاتل جنود فاغنر للسيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية.

وقال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي: " تستمر معركة دونباس، رغم أن المحتلين ركزوا الآن جهدهم الأكبر في مدينة سوليدار، وستنتهي هذه المعركة الصعبة والممتدة بتحرير دونباس بالكامل".