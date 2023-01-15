من الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو في إسرائيل، ورئيس وزراء مصر في شمال سيناء للمرة الأولى منذ سنوات، واللحظات الأولى بعد تحطم طائرة ركاب في نيبال، مرورًا بتدريب أوكرانيين على منظومة باتريوت في أمريكا، وصولا إلى وفاة أمريكي بعد اعتداء الشرطة عليه... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

احتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة.. ونتنياهو: التغييرات لن تدمر الديمقراطية

خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى شوارع تل أبيب ليلة السبت للاحتجاج ضد الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، وخاصة التغييرات المقترحة في النظام القضائي.

مصر.. لأول مرة "مدبولي" و7 وزراء في شمال سيناء بعد سنوات من الهجمات المسلحة

زار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يرافقه 7 من وزراء حكومته، محافظة شمال سيناء، الواقعة شمالي شرق البلاد؛ لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، في أول زيارة لرئيس الحكومة إلى شمال سيناء منذ توليه مهام منصبه في يونيو/ حزيران 2018، وبعد غياب منذ عام 2013 جراء الهجمات المسلحة بالمحافظة.

فيديو.. شاهد اللحظات الأولى بعد تحطم طائرة ركاب في نيبال

تأكد مقتل 68 شخصًا على الأقل في تحطم طائرة خطوط "يتي إيرلاينز" الجوية التي وقعت في وسط نيبال الأحد ، وفقًا لبيان محدث من هيئة الطيران المدني النيبالية. وكان على متن طائرة "إيه تي آر 72" 72 شخصًا، من بينهم أربعة من أفراد الطاقم.

أوكرانيون قيد التدريب عليها في أمريكا.. هل تغير منظومة "باتريوت" مسار الحرب؟

في الوقت الذي يتلقى فيه عدد من جنود الجيش الأوكراني تدريبات مكثفة على كيفية استخدام منظومة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي في قاعدة "فورت سيل" بولاية أوكلاهوما الأمريكية، قال العقيد سيدريك لايتون المحلل العسكري لدى شبكة CNN إن المنظومة معقدة للغاية حيث يتطلب تشغيل إحدى بطارياتها مابين 90 إلى 100 شخص.

طرحوه أرضا وصعقوه.. فيديو يظهر أمريكيًا يلفظ أنفاسه بعد اعتداء الشرطة عليه

بعد حادثة وفاة كينان أندرسون عقب صعقه بسلسلة من الصدمات الكهربائية من مسدس كهربائي خلال محاولة اعتقاله، أظهرت لقطات كاميرا مثبتة المواجهة الأولى بين أندرسون وضابط شرطة لوس أنجلوس في الشارع، وتقول شرطة لوس أنجلوس إن ضباطها كانوا يستجيبون لمكالمة تصادم مروري عندما رأوا أندرسون "يُظهر سلوكًا غير منتظم"، يذكر أن كينان أندرسون هو قريب باتريس كولورز التي شاركت في إطلاق حركة "حياة السود مهمة".