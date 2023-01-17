أظهر مقطع فيديو حصل عليه برنامج "On Patrol: Live" طفلًا وهو يلوح بمسدس وثقته كاميرا مراقبة، وأبلغ الجيران الشرطة التي وصلت بدورها إلى الموقع للتحقيق في الحادثة.

ونفى رجل عرّف البرنامج هويته على أنه والد الطفل، وعلى أنه شاين أوسبورن من قبل الشرطة، امتلاك مسدس. لكن بحسب البرنامج، ومع خروج أفراد الشرطة، فقد أبلغهم جار آخر عن مقطع المراقبة للطفل.

لذا عاد أفراد الشرطة إلى منزل الرجل، ويمكن سماع أحدهم وهو يقول: "حسنًا، لدينا مقطع فيديو لطفلك وهو يحمل المسدس. لذا، هل لديك مسدس؟".

رد الوالد بالقول: "لا أملك مسدسًا. لم أجلب مسدسًا أبدًا إلى هذا المنزل. إذا كان هناك مسدس فسوف يكون لقريبي".

بعد تفتيش المنزل، تم العثور على سلاح محشو حسبما ذكر البرنامج، وبحسب تقرير للشرطة عن الحادثة حصلت عليه WTHR المتعاونة مع CNN، فإن مسدس 9 ملم الذي تم العثور عليه كان محشوًا بـ15 رصاصة في مخزن المسدس دون وجود أي منها في غرفة الإطلاق. كما أن التقرير أشار إلى أن أوسبورن يواجه تهمة إهمال جنائي.

ومن غير الواضح ما إن كان لأوسبورن محامي في هذا الوقت، بينما تواصلت CNN مع مكتب المحامي العام للحصول على مزيد من المعلومات.