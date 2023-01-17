تم مؤخرًا تعيين روبرت هور مستشارًا خاصًا للنظر في قضية العثور على وثائق سرية في منزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومكتبه الخاص، وإحدى الأمور التي سيتوجب على هور القيام بها مع فريق بايدن هي تحديد ما إن كان هناك مكان آخر يجب البحث فيه.

إذ أن عائلة بايدن استأجرت منزلًا في فرجينيا خلال إحدى الفترات، لذا فإن السؤال هو: هل يجب القيام ببحث هناك أو أي من المكاتب الأخرى التي قد يكون قد استخدمها في تلك الفترة، ومن يجب أن يقوم بعمليات البحث هذه؟

هل سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بها؟ أم أن البيت الأبيض سيجلب شخصًا بتصاريح أمنية يمكنه القيام بالبحث؟

الثاني من نوفمبر كان التاريخ الذي تم العثور فيه على المستندات الأولى، بعدها بدأ التحقيق والتقييم.

وفي 20 ديسمبر، عندما تم العثور على الدفعة الثانية من الوثائق، وقيل إن البيت الأبيض - وبالتأكيد فريق بايدن - قد أبلغ وزارة العدل بأنهم سيقومون بعمليات البحث هذه. سبب استغراق هذا الأمر 5 أسابيع شيء غامض.

وبعد ذلك، بالطبع، كما نرى في الجدول الزمني، في 9 و11 و12 و14 من يناير، وضع البيت الأبيض وفريق بايدن روايات مختلفة لما حدث هنا بالضبط.