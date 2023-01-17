أم بعمر 17 عامًا وطفلها الذي يبلغ من العمر 6 أشهر، كانا من بين 6 أشخاص قُتلوا في وقت مبكر الاثنين في منزل بوسط كاليفورنيا.

حيث تعرضت الأم والطفل لإطلاق نار في الرأس، بينما قالت الشرطة لـCNN إن أعمال القتل على علاقة بعصابة على ما يبدو.

وقال العمدة: "نعتقد أن لدينا ما لا يقل عن مشتبهين في هذه النقطة، ونعتقد أيضًا أن هذا لم يكن فعلًا عنيفًا عشوائيًا. نعتقد أن هذه كانت عائلة مستهدفة. نعتقد أن هناك عصابات تشارك في هذا المشهد".

ويذكر أن ذلك المنزل نفسه كان موقع تنفيذ مذكرة تفتيش قبل أسبوع في قضية مخدرات، لذا فإن الشرطة تحاول معرفة ما إذا كان كل هذا متصلًا.