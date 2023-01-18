جنرال أمريكي متقاعد يفصّل أسباب "المنافسة" بين القادة العسكريين الروس

ناقش الجنرال الأمريكي المتقاعد، مارك هيرتلنغ، الديناميكيات المتنافسة داخل القوات الروسية مع مذيعة CNN، إيرين بورنيت.

وقال هيرتلنغ إنه يعتقد أن جيش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "سينهارون في نهاية المطاف، وهذه الاحتمالية تصبح أكبر يومًا بعد يوم".

وأضاف الجنرال الأمريكي المتقاعد: "نرى شويغو في بيئة نظيفة للغاية وهو يقدم الميداليات. لقد كان الرجل المسؤول عن الجيش الروسي على مدار السنوات العشر الماضية، إضافة إلى الجنرال غيراسيموف. إنهما مسؤولان عن الفشل التام والسرقة والفساد داخل الجيش الذي تسبب في شح التدريب وشح مهارات الجنود والهزيمة في ساحة المعركة".

وتابع هيرتلنغ بالقول: "لذا، فإن المنافسة بين شويغو وغيراسيموف مع بريغوجين، قائد مجموعة فاغنر على الجانب الآخر، هي مجرد أمر مذهل لرؤيته بالنسبة لرجل عسكري مهني كما هو حالي. لأنها كوميديا هزلية من الأخطاء وهي تظهر مدى الفساد ليس في الجيش فقط وإنما في النظام الحكومي الروسي بأكمله"، على حد تعبيره.

واختتم هيرتلنغ تعليقه بالقول: "وهذا هو السبب في أن الجنود لن يقاتلوا من أجل هذا النوع من الإجراءات. من الصعب جدًا على شخص مهني أن يشرح ما نراه، ومدى سوء الجيش الروسي والحكومة الروسية كما هو ظاهر في ساحة المعركة".