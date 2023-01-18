نشر قسم شرطة مدينة أوبورن في ولاية واشنطن الأمريكية، مقطع فيديو لحادثة محاولة اختطاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر في الصورة رجل في شاحنة صغيرة يمسك بذراع امرأة وهي ترد إليه باقي النقود.

تقول شرطة أوبورن إنه حاول جرها عبر النافذة باستخدام أداة لتقييد اليدين.

كانت قادرة على مقاومته والتخلص منه.

قالت الشرطة إن الجمهور ساعدهم في التعرف على المشتبه به بسرعة هائلة.

إذ أنه كان لديه وشم مميز على ساعده.

قامت الشرطة باعتقال المشتبه به في منزله صباح الثلاثاء، وتقول إنها وجدت أدلة في شاحنته تربطه بالموقع.

لا تزال الشرطة تحقق فيما إذا كان المشتبه به على صلة بالضحية.