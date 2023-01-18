قال رئيس الشرطة الوطنية الأوكرانية، إيهور كليمينكو، إن وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، كان من بين القتلى في حادث تحطم مروحية في منطقة بروفاري.

وقال كليمنكو: "قتل في الحادث قيادة وزارة الداخلية - الوزير والنائب الأول للوزير.." معلنا في تصريحات سابقة عن مقتل 16 شخصا في هذه الحادثة.

وكانت طائرة هليكوبتر قد تحطمت بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني في مدينة بروفاري الأوكرانية في منطقة كييف يوم الأربعاء، بحسب أوليكسي كوليبا رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة كييف.

وتابع كوليبا إن هناك جرحى لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل بشأن عدد أو درجة الإصابات، مضيفا أن المسعفين والشرطة ورجال الإطفاء موجودون في مكان الحادث.