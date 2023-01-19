أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن استقالتها في 19 يناير، وقالت أرديرن إنها لا تمتلك ما يكفي "لإيفاء الوظيفة حقها".

تراوحت ردود فعل الشعب النيوزيلندي على هذا الخبر، حيث قال أحدهم "لا أصدق ذلك"، بينما أشار آخر إلى أنه يعتقد "أن إرثها دوليًا سيكون جيدًا، لكن سمعتها محليًا تلاشت".

كما قالت سيدة: "لا أعتقد أنها كانت تؤدي بشكل جيد في الاستطلاعات عمومًا لذا حان الوقت لأن تتنحى على أي حال"، في حين أكدت أخرى أن السنوات الماضية "كانت صعبة لتكون رئيسة الوزراء، أليس كذلك؟ لذا، نعم، أعتقد أنها قامت بعمل جيد".